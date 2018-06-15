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Україна готова розглянути можливість спільного виробництва бронетехніки з Таїландом – РНБО

Україна готова розглянути можливість спільного виробництва бронетехніки з Таїландом – РНБО

Київ • УНН

 • 11006 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Україна готова розглянути можливість спільного виробництва бронетехніки з Таїландом. Про це заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський на зустрічі з делегацією Міністерства оборони Таїланду, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби РНБО.

О. Гладковський зазначив, що вітчизняні фахівці здатні налагодити належне технічне обслуговування та підтримку бронетехніки, зокрема, постачання запасних частин та деталей до неї.

"Тому варто розглянути можливість відкриття такого сервісного центру на території Таїланду", - цитує слова Гладковського прес-служба РНБО.

Також, за інформацією відомства, сторони обговорили стратегію тайського уряду у частині розвитку власної військової промисловості, та питання щодо можливості передавати українські технології для створення спільного виробництва бронетехніки у Таїланді.

Окрім цього, О. Гладковський вважає за доцільне започаткувати роботу Спільної українсько-тайської комісії з питань співробітництва у сфері ОПК для обговорення конкретних спільних проектів.

Як повідомляв УНН, Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак презентував новий військовий автомобіль "Новатор"— продукт українського військово-промислового комплексу.

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