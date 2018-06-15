Україна готова розглянути можливість спільного виробництва бронетехніки з Таїландом – РНБО

О. Гладковський зазначив, що вітчизняні фахівці здатні налагодити належне технічне обслуговування та підтримку бронетехніки, зокрема, постачання запасних частин та деталей до неї.



"Тому варто розглянути можливість відкриття такого сервісного центру на території Таїланду", - цитує слова Гладковського прес-служба РНБО.



Також, за інформацією відомства, сторони обговорили стратегію тайського уряду у частині розвитку власної військової промисловості, та питання щодо можливості передавати українські технології для створення спільного виробництва бронетехніки у Таїланді.



Окрім цього, О. Гладковський вважає за доцільне започаткувати роботу Спільної українсько-тайської комісії з питань співробітництва у сфері ОПК для обговорення конкретних спільних проектів.



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