Україна домовляється, щоб Нідерланди безплатно повернули "скіфське золото" - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Україна веде переговори з Нідерландами, щоб повернути колекцію "скіфського золота", без оплати, заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарфону, пише УНН.
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"Так, дійсно, є певна сума, яку ми маємо сплатити за утримання цієї колекції у нідерландському музеї. Зараз Міністерство юстиції веде перемовини щодо того, щоб ми якомога скоріше отримали без оплати цю колекцію назад в Україну. Ми тримаємо зв’язок із нашими колегами", - зазначив міністр.
Нагадаємо
9 червня Верховний суд Нідерландів постановив, що "скіфське золото", після років судової тяганини, мають повернути Україні.
Повідомлялося, що для повернення "скіфського золота" Україна має сплатити 100 тис. євро за його зберігання.
Скіфське золото - колекція з більш ніж 2 тис. предметів, які використовувалися для оформлення виставки “Крим: золото і секрети Чорного моря”, що проходила з лютого по серпень 2014 року у Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.
Невизначена ситуація з нею виникла після окупації москвою українського Криму в березні 2014 року. Свої права на експонати, вивезені з півострова, заявили музеї окупованого Криму і Україна. У зв’язку з цим Університет Амстердама, який курирує роботу Музею Алларда Пірсона, призупинив процедуру передачі цінностей до досягнення домовленості між сторонами або вирішення питання в юридичному порядку.