Украина договаривается, чтобы Нидерланды бесплатно вернули "скифское золото" - министр

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"Да, действительно, есть определенная сумма, которую мы должны оплатить за содержание этой коллекции в нидерландском музее. Сейчас Министерство юстиции ведет переговоры о том, чтобы мы как можно скорее получили без оплаты эту коллекцию обратно в Украину. Мы держим связь с нашими коллегами", - отметил министр.

Напомним

9 июня Верховный суд Нидерландов постановил, что "скифское золото", после лет судебной волокиты, должны вернуть Украине.

Сообщалось, что для возвращения "скифского золота" Украина должна заплатить 100 тыс. евро за его хранение.

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки “Крым: золото и секреты Черного моря”, проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с ней возникла после оккупации москвой украинского Крыма в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили музеи оккупированного Крыма и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.