Україна долучилася до програми ЄС з досліджень та інновацій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Україна долучиться до програми Євросоюзу з досліджень та інновацій, бюджет якої становить майже 100 млрд євро. Про це, як пише УНН, повідоми прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.
Цитата:
“Україна долучиться до програми Євросоюзу з досліджень та інновацій, бюджет якої становить майже 100 млрд євро. Цього тижня ми схвалили проект розпорядження Президента про уповноваження Міністра освіти і науки на підписання угоди про приєднання України до програми „Горизонт Європа“”, — написав Шмигаль.
Метою програми є розв’язання глобальних проблем і сприяння промисловій модернізації. За словами прем’єра, для України це відкриває нові горизонти співпраці з країнами ЄС в усіх наукових сферах, а також дає додаткові фінансові можливості для наших наукових установ. Крім того, розпорядження передбачає приєднання і до програми “Євроатом” з дослідження та навчання у сфері атомної енергетики.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україну прибула технічна допомога від США