Україна долучилася до програми ЄС з досліджень та інновацій

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“Україна долучиться до програми Євросоюзу з досліджень та інновацій, бюджет якої становить майже 100 млрд євро. Цього тижня ми схвалили проект розпорядження Президента про уповноваження Міністра освіти і науки на підписання угоди про приєднання України до програми „Горизонт Європа“”, — написав Шмигаль.

Метою програми є розв’язання глобальних проблем і сприяння промисловій модернізації. За словами прем’єра, для України це відкриває нові горизонти співпраці з країнами ЄС в усіх наукових сферах, а також дає додаткові фінансові можливості для наших наукових установ. Крім того, розпорядження передбачає приєднання і до програми “Євроатом” з дослідження та навчання у сфері атомної енергетики.

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