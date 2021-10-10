В Україну прибула технічна допомога від США

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“В рамках реалізації надання додаткової безпекової допомоги від Уряду Сполучених Штатів Збройним Силам України за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до США, в Україну прибули вантажі міжнародної технічної допомоги”, — йдеться в повідомленні.

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Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів. Вантажі будуть надходити декількома партіями.

Загалом, починаючи із 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

Нагадаємо

На початку вересня 2021 року у межах робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки було підписано Рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства між Міністерствами оборони України та США і Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки.



