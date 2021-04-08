Україна дасть воду в окупований Крим у разі гуманітарної загрози українцям - Резніков

Цитата

"Цистернами, бочками, як завгодно. Три КПВВ – Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний хрест – під їх прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо насправді моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомагати", – заявив він.

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Резніков вчергове повторив офіційну позицію Києва: "Позиція України дуже чітка і зрозуміла. Після деокупації Криму - буде поставка води як на територію своєї країни".

Нагадаємо

В анексованому Криму спостерігається складна ситуація з запасами води: річки обмілюються і пересихають, а деякі водосховища вже пересохли.