Україна дасть воду в окупований Крим у разі гуманітарної загрози українцям - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Україна може почати постачання води в окупований Крим тільки в тому разі, якщо міжнародні місії зафіксують можливість гуманітарної загрози українцям, що проживають на півострові. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.
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"Цистернами, бочками, як завгодно. Три КПВВ – Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний хрест – під їх прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо насправді моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомагати", – заявив він.
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Резніков вчергове повторив офіційну позицію Києва: "Позиція України дуже чітка і зрозуміла. Після деокупації Криму - буде поставка води як на територію своєї країни".
Нагадаємо
В анексованому Криму спостерігається складна ситуація з запасами води: річки обмілюються і пересихають, а деякі водосховища вже пересохли.