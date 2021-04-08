Украина даст воду в оккупированный Крым в случае гуманитарной угрозы украинцам - Резников

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 72021 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 129156 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184422 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186363 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271281 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 313861 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156988 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142899 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Украина даст воду в оккупированный Крым в случае гуманитарной угрозы украинцам - Резников

Украина даст воду в оккупированный Крым в случае гуманитарной угрозы украинцам - Резников

Киев  •  УНН

 • 18979 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украина может начать поставки воды в оккупированный Крым только в том случае, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы украинцам, которые проживают на полуострове. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью BBC News Украина, передает УНН.

Цитата

“Цистерны, бочки, как угодно. Три КПВВ — Каланчак, Ченгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный крест — под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: “Люди, надо помогать”, — заявил он.

Детали

Резников в очередной раз повторил официальную позицию Киева: “Позиция Украины очень четкая и понятная. После деоккупации Крыму — будет поставка воды как на территорию своей страны”.

Напомним

В аннексированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливаются и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.

Украинские Национальные Новости

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