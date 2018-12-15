"Укравтодор" не буде платити за асфальт, укладений в сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Державне агентство автомобільних доріг України (“Укравтодор”) заявляє, що не має відношення до випадків ремонту доріг в умовах низької температури і наявності снігового покриву, інформує УНН.
В “Укравтодорі” повідомили, що всі дорожньо-ремонтні роботи на дорогах державного значення завершили до початку листопада. А за роботи, які підрядник виконує з порушенням технологій, в тому числі температурних умов і наявності снігового покриву, оплати не буде.
Відомство також додало, що із загальної мережі доріг в понад 450 тисяч км “Укравтодор” відповідає лише за 47 тисяч км доріг державного значення. Інші дороги знаходяться в компетенції місцевої влади і в комунальній власності. Саме таким чином в “Укравтодорі” відреагували на публікації в соцмережах, де були показані випадки укладання асфальту на сніговий покрив або перед снігопадом.
Як повідомляв УНН, “Укравтодор” запевняє, що проїзд основними дорогами забезпечено.