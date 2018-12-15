"Укравтодор" не будет платить за асфальт, заключенный в снег
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) заявляет, что не имеет отношения к случаям ремонта дорог в условиях низкой температуры и наличия снежного покрова, информирует УНН.
В “Укравтодоре” сообщили, что все дорожно-ремонтные работы на дорогах государственного значения завершили к началу ноября. А за работы, которые подрядчик выполняет с нарушением технологий, в том числе температурных условий и наличия снежного покрова, оплаты не будет.
Ведомство также добавил, что из общей сети дорог в более 450 тысяч км “Укравтодор” отвечает только за 47 тысяч км дорог государственного значения. Другие дороги находятся в компетенции местных властей и в коммунальной собственности. Именно таким образом в “Укравтодоре” отреагировали на публикации в соцсетях, где были показаны случаи укладки асфальта на снежный покров или перед снегопадом.
Как сообщал УНН, “Укравтодор” уверяет, что проезд по основным дорогам обеспечен.