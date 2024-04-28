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Український гімнаст Ковтун здобув два "золота" за один день на чемпіонаті Європи, Чепурний взяв "бронзу"

Український гімнаст Ковтун здобув два "золота" за один день на чемпіонаті Європи, Чепурний взяв "бронзу"

Київ • УНН

 • 50000 перегляди

Українські гімнасти завоювали три медалі у третій змагальний день чемпіонату Європи: Ілля Ковтун завоював золото у вправах на паралельних брусах та вправах на перекладині, а Назар Чепурний - бронзу в опорному стрибку.

Українські гімнасти завоювали три медалі за один змагальний день чемпіонату Європи: Ілля Ковтун здобув "золото" у вправах на паралельних брусах та вправах на перекладині, а Назар Чепурний - "бронзу" в опорному стрибку, повідомили у НОК України, пише УНН.

Деталі

Континентальна першість зі спортивної гімнастики триває в італійському Ріміні. 27 квітня, у третій змагальний день, чоловіки змагалися у трьох фіналах - в опорному стрибку, у вправах на паралельних брусах та перекладині. Українське представництво було на кожному з цих приладів.

Іллі Ковтуну не було рівних у вправах на паралельних брусах. За свій виступ він отримав високу оцінку - 15.633 бала. Ілля третій рік поспіль підіймається на подіум чемпіонату Європи на цьому приладі: тепер він захистив звання чемпіона Європи.

Опісля паралельних брус Ілля виступав у вправах на перекладині, де знову тріумфував. 14.600 бала дозволили українському гімнасту вдруге поспіль піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани на чемпіонаті Європи-2024. Другим став литовець Роберт Творогал (14.566), третім - кіпріот Маріос Георгіу (14.366).

Назар Чепурний здобув бронзу в опорному стрибку. У сумі українець отримав 14.749 бала. "Золото" у представника Великої Британії Джейка Джермана (14.883), "срібло" у вірменина Артура Давтяна (14.850).

Наразі в скарбничці українських гімнастів 5 нагород: дві золоті, дві срібні (одну з них здобув юніор) та одна бронзова.

Гімнаст Ілля Ковтун виграв "срібло" на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у Бельгії05.10.23, 22:53 • 829993 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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