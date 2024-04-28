Український гімнаст Ковтун здобув два "золота" за один день на чемпіонаті Європи, Чепурний взяв "бронзу"
Київ • УНН
Українські гімнасти завоювали три медалі у третій змагальний день чемпіонату Європи: Ілля Ковтун завоював золото у вправах на паралельних брусах та вправах на перекладині, а Назар Чепурний - бронзу в опорному стрибку.
Українські гімнасти завоювали три медалі за один змагальний день чемпіонату Європи: Ілля Ковтун здобув "золото" у вправах на паралельних брусах та вправах на перекладині, а Назар Чепурний - "бронзу" в опорному стрибку, повідомили у НОК України, пише УНН.
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Континентальна першість зі спортивної гімнастики триває в італійському Ріміні. 27 квітня, у третій змагальний день, чоловіки змагалися у трьох фіналах - в опорному стрибку, у вправах на паралельних брусах та перекладині. Українське представництво було на кожному з цих приладів.
Іллі Ковтуну не було рівних у вправах на паралельних брусах. За свій виступ він отримав високу оцінку - 15.633 бала. Ілля третій рік поспіль підіймається на подіум чемпіонату Європи на цьому приладі: тепер він захистив звання чемпіона Європи.
Опісля паралельних брус Ілля виступав у вправах на перекладині, де знову тріумфував. 14.600 бала дозволили українському гімнасту вдруге поспіль піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани на чемпіонаті Європи-2024. Другим став литовець Роберт Творогал (14.566), третім - кіпріот Маріос Георгіу (14.366).
Назар Чепурний здобув бронзу в опорному стрибку. У сумі українець отримав 14.749 бала. "Золото" у представника Великої Британії Джейка Джермана (14.883), "срібло" у вірменина Артура Давтяна (14.850).
Наразі в скарбничці українських гімнастів 5 нагород: дві золоті, дві срібні (одну з них здобув юніор) та одна бронзова.
Гімнаст Ілля Ковтун виграв "срібло" на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у Бельгії05.10.23, 22:53 • 829993 перегляди