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Гімнаст Ілля Ковтун виграв "срібло" на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у Бельгії

Гімнаст Ілля Ковтун виграв "срібло" на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у Бельгії

Київ • УНН

 • 829992 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Український гімнаст Ілля Ковтун виграв "срібло" на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, що проходить у бельгійському Антверпені. Про це повідомили в НОК України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що «срібло», яке виборов Ілля Ковтун, стало найкращим результатом в історії виступів української чоловічої збірної у багатоборстві на світових першостях.

Кваліфікувавшись до фіналу з 18-м результатом, 20-річний черкащанин впевнено пройшов усі шість видів й у підсумку набрав суму 84.998.

Українець поступився лише олімпійському чемпіону Токіо-2020 Дайкі Хасімото з Японії (86.132) і на 0,666 бала випередивши бронзового призера — американця Річарда Фредеріка.

Для Іллі Ковтуна це друга медаль чемпіонату світу у кар’єрі після бронзи у багатоборстві, яку він виборов 2021 року у Кітакюсю (Японія).

Цитата

«Вітаємо з цим історичним досягненням Іллю, його тренера Ірину Надюк та всю гімнастичну спільноту України!», — написали в Національному олімпійському комітеті України.

Про Іллю Ковтуна

Ілля Ковтун — народився на Черкащині. Майстер спорту, бронзовий призер чемпіонату світу та Європи, призер юніорського чемпіонату світу.

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