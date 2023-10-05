Гимнаст Илья Ковтун выиграл "серебро" на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Бельгии
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. Украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл "серебро" на чемпионате мира по спортивной гимнастике, проходящем в бельгийском Антверпене. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что «серебро», которое завоевал Илья Ковтун, стало лучшим результатом в истории выступлений украинской мужской сборной в многоборье на мировых первенствах.
Квалифицировавшись в финал с 18-м результатом, 20-летний черкащанин уверенно прошел все шесть видов и в итоге набрал сумму 84.998.
Украинец уступил лишь олимпийскому чемпиону Токио-2020 Дайки Хасимото из Японии (86.132) и на 0,666 балла опередив бронзового призера — американца Ричарда Фредерика.
Для Ильи Ковтуна Это вторая медаль чемпионата мира в карьере после бронзы в многоборье, которую он завоевал в 2021 году в Китакюсю (Япония).
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«Поздравляем с этим историческим достижением Илью, его тренера Ирину Надюк и все гимнастическое сообщество Украины», — написали в Национальном олимпийском комитете Украины.
Об Илье Ковтуне
Илья Ковтун — родился в Черкасской области. Мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира и Европы, призер юниорского чемпионата мира.
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