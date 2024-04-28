Украинский гимнаст Ковтун получил два "золота" за один день на чемпионате Европы, Чепурной взял "бронзу"

Украинские гимнасты взяли три медали за один соревновательный день чемпионата Европы: Илья Ковтун завоевал "золото" в упражнениях на параллельных брусьях и упражнениях на перекладине, а Назар Чепурной - "бронзу" в опорном прыжке, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

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Континентальное первенство по спортивной гимнастике продолжается в итальянском Римини. 27 апреля, в третий соревновательный день, мужчины соревновались в трех финалах - в опорном прыжке, в упражнениях на параллельных брусьях и перекладине. Украинское представительство было на каждом из этих приборов.

Илье Ковтуну не было равных в упражнениях на параллельных брусьях. За свое выступление он получил высокую оценку - 15.633 балла. Илья третий год подряд поднимается на подиум чемпионата Европы на этом приборе: теперь он защитил звание чемпиона Европы.

После параллельных брус Илья выступал в упражнениях на перекладине, где снова торжествовал. 14.600 балла позволили украинскому гимнасту второй раз подряд подняться на высшую ступеньку пьедестала почета на чемпионате Европы-2024. Вторым стал литовец Роберт Творогал (14.566), третьим - киприот Мариос Георгиу (14.366).

Назар Чепурной завоевал бронзу в опорном прыжке. В сумме украинец получил 14.749 балла. "Золото" у представителя Великобритании Джейка Джермана (14.883), "серебро" у армянина Артура Давтяна (14.850).

Сейчас в копилке украинских гимнастов 5 наград: две золотые, две серебряные (одну из них получил юниор) и одна бронзовая.

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