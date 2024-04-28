Украинский гимнаст Ковтун получил два "золота" за один день на чемпионате Европы, Чепурной взял "бронзу"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
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Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

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ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
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ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  149526 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  143152 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  139161 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124888 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  90347 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  83488 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153782 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168259 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Украинский гимнаст Ковтун получил два "золота" за один день на чемпионате Европы, Чепурной взял "бронзу"

Украинские гимнасты завоевали три медали в третий соревновательный день чемпионата Европы: Илья Ковтун завоевал золото в упражнениях на параллельных брусьях и упражнениях на перекладине, а Назар Чепурной - бронзу в опорном прыжке.

спорт •   •  8951 просмотра
Украинский гимнаст Ковтун получил два "золота" за один день на чемпионате Европы, Чепурной взял "бронзу"

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов ранены двое жителей

Двое жителей Красногоровки Донецкой области получили ранения в результате обстрела со стороны российской армии 27 апреля, в результате чего общее количество жертв в регионе с начала полномасштабного вторжения составило 1938 погибших и 4845 раненых.

Общество •   •  9672 просмотра
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов ранены двое жителей

россияне утром ударили КАБами по Херсонской области, за сутки в регионе трое раненых - ОВА

Российские войска обстреляли 20 населенных пунктов в Херсонской области, в том числе нанесли ракетный удар по Херсону, в результате которого пострадали университет и объекты инфраструктуры, 3 человека получили ранения.

Война •   •  8900 просмотра
россияне утром ударили КАБами по Херсонской области, за сутки в регионе трое раненых - ОВА

В Одесской области два грузовика столкнулись с цистернами, погиб водитель

Вблизи села Красная Коса в Одесской области столкнулись два грузовика, в результате чего один водитель погиб, а другой был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Общество •   •  8661 просмотра
В Одесской области два грузовика столкнулись с цистернами, погиб водитель

Оккупанты 335 раз ударили по Запорожской области

Российские оккупанты совершили 335 обстрелов Запорожской области, нанеся 129 ударов с БПЛА, 7 ударов из РСЗО и 199 артиллерийских обстрелов по 7 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.

Общество •   •  10648 просмотра
Оккупанты 335 раз ударили по Запорожской области

Кулеба: Путин - политическое животное, которое чувствует страх

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал президента России Владимира Путина "политическим животным, которое испытывает страх" и призвал партнеров твердо верить в победу Украины и не показывать страх, поскольку Путин становится более агрессивным, когда чувствует его.

Война •   •  14008 просмотра
Кулеба: Путин - политическое животное, которое чувствует страх

В Николаеве вражеские удары повредили объект инфраструктуры, отель и авто

В Николаевской области российские удары повредили объекты инфраструктуры, гостиницы, автомобили и вызвали пожар, но о жертвах не сообщается.

Общество •   •  11889 просмотра
В Николаеве вражеские удары повредили объект инфраструктуры, отель и авто

Еще плюс 1096 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 466 150 человек личного состава и 7279 танков.

Война •   •  12823 просмотра
Еще плюс 1096 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В Воздушных Силах подтвердили уничтожение четырех "шахедов" и одного дрона неустановленного типа

Во время ночной атаки со стороны России Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили четыре беспилотника Shahed иранского производства и один неидентифицированный беспилотник.

Война •   •  14467 просмотра
В Воздушных Силах подтвердили уничтожение четырех "шахедов" и одного дрона неустановленного типа

На фронте произошло 88 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 88 боевых столкновений, во время которых противник нанес 32 ракетных и 64 авиационных удара, а также 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Война •   •  13870 просмотра
На фронте произошло 88 боевых столкновений - Генштаб