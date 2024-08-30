Українські та польські правоохоронці затримали групу наркодилерів, які продавали метадон в ЄС
Київ • УНН
Департамент боротьби з наркозлочинністю кримінальної поліції спільно зі слідчими та колегами з Польщі ліквідували транснаціональне угрупування наркоділків, які виготовляли та продавали метадон в Україну та Євросоюз.
Українські правоохоронці спільно з польськими слідчими ліквідували транснаціональне угрупування наркоділків, які виготовляли та продавали метадон в Україну та країни ЄС. Знищено найбільшу лабораторію на території Польщі. Сімох членів синдикату на чолі з організатором затримано в Україні та Польщі, повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає УНН.
Щойно завершили міжнародну поліцейську операцію. Департамент боротьби з наркозлочинністю кримінальної поліції спільно зі слідчими та колегами Республіки Польща ліквідували транснаціональне угрупування наркоділків, які виготовляли та продавали метадон в Україну та Євросоюз. Знищено найбільшу лабораторію на території Польщі, а також пересувні лабораторії в Україні та Польщі
Як повідомляється, загалом було вилучено 195 кілограмів метадону в кристалічній формі, а також 153 кілограми Альфа-PVP та понад 430 літрів реакційних сумішей, підготовлених до фінального етапу виробництва, 2 тонни прекурсорів, необхідних для виробництва синтетичних наркотиків.
Сімох членів синдикату на чолі з організатором затримано на території України та Польщі.
Нєбитов також розповів, що з початку року поліцейські ліквідували діяльність, розслідували та направили до суду 113 кримінальних проваджень відносно організованих груп і злочинних організацій у сфері наркообігу. Викрито і притягнуто до відповідальності понад 2000 наркозбувальників.
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