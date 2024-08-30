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Українські та польські правоохоронці затримали групу наркодилерів, які продавали метадон в ЄС

Київ • УНН

 • 13496 перегляди

Департамент боротьби з наркозлочинністю кримінальної поліції спільно зі слідчими та колегами з Польщі ліквідували транснаціональне угрупування наркоділків, які виготовляли та продавали метадон в Україну та Євросоюз.

Українські правоохоронці спільно з польськими слідчими ліквідували транснаціональне угрупування наркоділків, які виготовляли та продавали метадон в Україну та країни ЄС. Знищено найбільшу лабораторію на території Польщі. Сімох членів синдикату на чолі з організатором затримано в Україні  та Польщі, повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, передає УНН

Щойно завершили міжнародну поліцейську операцію. Департамент боротьби з наркозлочинністю кримінальної поліції спільно зі слідчими та колегами Республіки Польща ліквідували транснаціональне угрупування наркоділків, які виготовляли та продавали метадон в Україну та Євросоюз. Знищено найбільшу лабораторію на території Польщі, а також пересувні лабораторії в Україні та Польщі

- написав Нєбитов у Facebook.

Як повідомляється, загалом було вилучено 195 кілограмів метадону в кристалічній формі, а також 153 кілограми Альфа-PVP та понад 430 літрів реакційних сумішей, підготовлених до фінального етапу виробництва, 2 тонни прекурсорів, необхідних для виробництва синтетичних наркотиків.

Сімох членів синдикату на чолі з організатором затримано на території України та Польщі. 

Нєбитов також розповів, що з початку року поліцейські ліквідували діяльність, розслідували та направили до суду 113 кримінальних проваджень відносно організованих груп і злочинних організацій у сфері наркообігу. Викрито і притягнуто до відповідальності понад 2000 наркозбувальників. 

Щомісяця виробляв до 100 кг важких психотропів: правоохоронці знешкодили наркосиндикат27.08.24, 16:58 • 13476 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НПНовини Світу

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