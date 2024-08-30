Украинские и польские правоохранители задержали группу наркодилеров, которые продавали метадон в ЕС

Украинские правоохранители совместно с польскими следователями ликвидировали транснациональную группировку наркодельцов, которые изготавливали и продавали метадон в Украину и страны ЕС. Уничтожена крупнейшая лаборатория на территории Польши. Семь членов синдиката во главе с организатором задержаны в Украине и Польше, сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов, передает УНН.

Только что завершили международную полицейскую операцию. Департамент борьбы с наркопреступностью криминальной полиции совместно со следователями и коллегами Республики Польша ликвидировали транснациональную группировку наркодельцов, которые изготовляли и продавали метадон в Украину и Евросоюз. Уничтожена крупнейшая лаборатория на территории Польши, а также передвижные лаборатории в Украине и Польше - написал Небытов в Facebook.

Как сообщается, всего было изъято 195 килограммов метадона в кристаллической форме, а также 153 килограмма Альфа-PVP и более 430 литров реакционных смесей, подготовленных к финальному этапу производства, 2 тонны прекурсоров, необходимых для производства синтетических наркотиков.

Семь членов синдиката во главе с организатором задержаны на территории Украины и Польши.

Небытов также рассказал, что с начала года полицейские ликвидировали деятельность, расследовали и направили в суд 113 уголовных производств в отношении организованных групп и преступных организаций в сфере наркооборота. Разоблачены и привлечены к ответственности более 2000 наркосбытчиков.

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