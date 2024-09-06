Українські сили відбили 151 бойове зіткнення за добу: найгарячіші бої точаться на Покровському та Курахівському напрямках

За минулу добу на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, під час яких українські захисники рішуче відбивали спроби російських військ просунутися в глибину української території. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, а також ворог активно діє на Курахівському напрямку. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.

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Російські загарбники завдали 58 авіаударів по території України, скинувши 66 керованих авіабомб (КАБ). Крім цього, ворог використав 572 дрони-камікадзе та здійснив понад 2800 артилерійських обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень, де сили оборони відбивали атаки росіян неподалік Стариці та Вовчанська. Одна ворожа атака досі триває.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки. Тринадцять боїв завершено, два ще тривають.

На Лиманському напрямку українські війська стримували наступи поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. Чотирнадцять зіткнень завершено, три тривають.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали чотири ворожі атаки у районах Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень біля Часового Яру, Предтечиного, Іванівського, Білої Гори, Іванопілля та Кліщіївки. Одна атака продовжується.

На Торецькому напрямку відбулося 15 зіткнень, з яких вісім завершено, сім досі тривають.

На Покровському напрямку точилися 42 бої, з яких 37 атак було відбито, п’ять ще продовжуються. Всього на цьому напрямку знешкоджено 332 окупантів, з них 144 - безповоротно, а також знищено танк, бойову броньовану машину "Тигр", БМ-21 "Град", один БпЛА, три автомобілі та дев’ять одиниць мототехніки.

На Курахівському напрямку російські сили провели 28 наступальних дій, з яких 24 були відбиті українськими захисниками, а чотири атаки ще тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив шість спроб витіснити наші підрозділи біля Водяного, Костянтинівки та Вугледара. Чотири боєзіткнення завершено, два досі продовжуються.

На Оріхівському напрямку зупинено атаку ворога поблизу Роботиного, а на Придніпровському напрямку російські сили зазнали поразки після трьох штурмів.

Серед воїнів, які відзначилися цього дня, — бійці 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

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