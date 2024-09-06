Украинские силы отбили 151 боестолкновение за сутки: самые горячие бои идут на Покровском и Кураховском направлениях

За минувшие сутки на фронте произошло 151 боестолкновение, во время которых украинские защитники решительно отражали попытки российских войск продвинуться в глубину украинской территории. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, а также враг активно действует на Кураховском направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Российские захватчики нанесли 58 авиаударов по территории Украины, сбросив 66 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме этого, враг использовал 572 дрона-камикадзе и совершил более 2800 артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений, где силы обороны отражали атаки россиян неподалеку Старицы и Волчанска. Одна вражеская атака до сих пор продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. Тринадцать боев завершены, два еще продолжаются.

На Лиманском направлении украинские войска сдерживали наступления вблизи Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового. Четырнадцать столкновений завершены, три продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники отражали четыре вражеские атаки в районах Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении произошло 13 боевых столкновений возле Часового Яра, Предтечино, Ивановского, Белой Горы, Иванополье и Клещеевки. Одна атака продолжается.

На Торецком направлении произошло 15 столкновений, из которых восемь завершены, семь до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении шли 42 боя, из которых 37 атак были отбиты, пять еще продолжаются. Всего на этом направлении обезврежено 332 оккупанта, из них 144 - безвозвратно, а также уничтожены танк, боевая бронированная машина «Тигр», БМ-21 «Град», один БпЛА, три автомобиля и девять единиц мототехники.

На Кураховском направлении российские силы провели 28 наступательных действий, из которых 24 были отражены украинскими защитниками, а четыре атаки еще продолжаются.

На Времовском направлении противник осуществил шесть попыток вытеснить наши подразделения возле Водяного, Константиновки и Угледара. Четыре боестолкновения завершены, два до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении остановлена атака врага вблизи Роботино, а на Приднепровском направлении российские силы потерпели поражение после трех штурмов.

Среди воинов, отличившихся в этот день, - бойцы 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

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