Україні не наздогнати рф з виробництва звичайних озброєнь - Камишін
Київ • УНН
Україні необхідно використовувати передові технології, щоб знайти новий підхід, оскільки Київ не зможе наздогнати Росію з виробництва звичайних озброєнь, каже Камишін.
Україна не зможе наздогнати росію з виробництва звичайних озброєнь. Необхідно використовувати передові технології, щоб знайти новий підхід. Про це заявив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін журналу TIME, передає УНН.
Деталі
Як пише TIME, завдання перед Камишіним величезне. Йому доведеться не тільки вдихнути життя у вмираючі заводи України - в деяких випадках йому також доведеться переконфігурувати їх для абсолютно нових цілей.
Скільки б ми не виробляли звичайних озброєнь, нам не наздогнати росію. Нам необхідно використовувати передові технології, щоб знайти новий підхід
Він порівняв цей виклик з історією Давида і Голіафа, яка постійно повторюється, і де кожен новий етап війни змушує Україну шукати нову нову пращу.
TIME заявляє, що досягнення, досягнуті на цей момент, були вражаючими. Після вторгнення українські інженери випробували нові ракети і почали масове виробництво бойових дронів. Використовуючи стару американську ракету, українці налаштували систему, що дозволяє дешево збивати російські літаки. Вони також почали зварювати шматки металу в гігантські граблі, щоб прокладати собі шлях через мінні поля противника.
TIME заявляє, що найбільшим завданням України найближчими місяцями стане залучення іноземних партнерів в українську збройову промисловість і отримання ліцензій, необхідних для виробництва і ремонту західної зброї.
"Раніше наша модель була такою: дайте нам. Тепер наша модель буде такою: давайте зробимо це разом", - заявив Камишін.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявляв, що збройним силам України необхідні ключові військові спроможності і технології, щоб вирватися з позиційної війни.