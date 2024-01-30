Україні не наздогнати рф з виробництва звичайних озброєнь - Камишін

ukenru
29 березня, 19:41 • 46961 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 101790 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117602 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118916 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 235132 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157581 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 148204 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133749 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121770 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112915 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
82 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 34630 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 26731 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 22497 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 21987 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 17710 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235131 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386538 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441483 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449799 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359182 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117600 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131049 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125219 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99280 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108208 перегляди
Актуальне
Україні не наздогнати рф з виробництва звичайних озброєнь - Камишін

Україні не наздогнати рф з виробництва звичайних озброєнь - Камишін

Київ • УНН

 • 29481 перегляди

Україні необхідно використовувати передові технології, щоб знайти новий підхід, оскільки Київ не зможе наздогнати Росію з виробництва звичайних озброєнь, каже Камишін.

Україна не зможе наздогнати росію з виробництва звичайних озброєнь. Необхідно використовувати передові технології, щоб знайти новий підхід. Про це заявив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін журналу TIME, передає УНН.

Деталі

Як пише TIME, завдання перед Камишіним величезне. Йому доведеться не тільки вдихнути життя у вмираючі заводи України - в деяких випадках йому також доведеться переконфігурувати їх для абсолютно нових цілей.

Скільки б ми не виробляли звичайних озброєнь, нам не наздогнати росію. Нам необхідно використовувати передові технології, щоб знайти новий підхід

- сказав Камишин.

Він порівняв цей виклик з історією Давида і Голіафа, яка постійно повторюється, і де кожен новий етап війни змушує Україну шукати нову нову пращу.

TIME заявляє, що досягнення, досягнуті на цей момент, були вражаючими. Після вторгнення українські інженери випробували нові ракети і почали масове виробництво бойових дронів. Використовуючи стару американську ракету, українці налаштували систему, що дозволяє дешево збивати російські літаки. Вони також почали зварювати шматки металу в гігантські граблі, щоб прокладати собі шлях через мінні поля противника.

TIME заявляє, що найбільшим завданням України найближчими місяцями стане залучення іноземних партнерів в українську збройову промисловість і отримання ліцензій, необхідних для виробництва і ремонту західної зброї.

"Раніше наша модель була такою: дайте нам. Тепер наша модель буде такою: давайте зробимо це разом", - заявив Камишін.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявляв, що збройним силам України необхідні ключові військові спроможності і технології, щоб вирватися з позиційної війни.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92