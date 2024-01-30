Украине не догнать рф по производству обычных вооружений - Камышин

Украина не сможет догнать россию по производству обычных вооружений. Необходимо использовать передовые технологии, чтобы найти новый подход. Об этом заявил Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин журналу TIME, передает УНН.

Детали

Как пишет TIME, задача перед Камышиным огромная. Ему придется не только вдохнуть жизнь в умирающие заводы Украины — в некоторых случаях ему также придется переконфигурировать их для совершенно новых целей.

"Сколько бы мы ни производили обычных вооружений, нам не догнать россию. Нам необходимо использовать передовые технологии, чтобы найти новый подход", - сказал Камышин.

Он сравнил этот вызов с историей Давида и Голиафа, которая постоянно повторяеться, и где каждый новый этап войны вынуждает Украину искать новую новою пращу.

TIME заявляет, что достижения, достигнутые на данный момент, были впечатляющими. После вторжения украинские инженеры испытали новые ракеты и начали массовое производство боевых дронов. Используя старую американскую ракету, украинцы настроили систему, позволяющую дешево сбивать российские самолеты. Они также начали сваривать куски металла в гигантские грабли, чтобы прокладывать себе путь через минные поля противника.

TIME заявляет, что самой большой задачей Украины в ближайшие месяцы станет привлечение иностранных партнеров в украинскую оружейную промышленность и получение лицензий, необходимых для производства и ремонта западного оружия.

"Раньше наша модель была такой: дайте нам. Теперь наша модель будет такой: давайте сделаем это вместе", - заявил Камышин.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявлял, что вооруженным силам Украины необходимы ключевые военные возможности и технологии, чтобы вырваться из позиционной войны.