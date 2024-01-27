Україна запропонувала країнам Балтії провести спільний оборонно-промисловий форум

Спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії запропонував провести міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

До участі у форумі будуть запрошені представники урядів, військової індустрії, а також інвестори, яких маємо переконати, що це вдалі інвестиції, які матимуть високий рівень капіталізації

Глава відомства розповів Ландсберґісу про поточну ситуацію на фронті та висловив подяку уряду й народу Литви за підтримку України та лідерство у протимінній коаліції.

Ландсберґіс зі свого боку заявив про зацікавленість Литви у вивченні військового досвіду України щодо відсічі російської агресії, а також у поглибленні кооперації у сфері передових військових технологій.

Ми дуже цінуємо те, що перебуваючи у стані війни ви знаходите можливості ділитися з нами досвідом і пропонувати вашу допомогу Литві. Ми продовжимо тренувати ваших солдатів, але ми своєю чергою потребуємо навчання наших генералів