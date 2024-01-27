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Україна запропонувала країнам Балтії провести спільний оборонно-промисловий форум

Україна запропонувала країнам Балтії провести спільний оборонно-промисловий форум

Київ • УНН

 • 107301 перегляди

Міністр оборони України під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви запропонував провести спільний оборонно-промисловий форум з країнами Балтії, де уряди, представники військової промисловісті та інвестори могли б обговорити питання співпраці у сфері передових військових технологій.

Спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії запропонував провести міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.

До участі у форумі будуть запрошені представники урядів, військової індустрії, а також інвестори, яких маємо переконати, що це вдалі інвестиції, які матимуть високий рівень капіталізації

- зазначив Умєров.

Глава відомства розповів Ландсберґісу про поточну ситуацію на фронті та висловив подяку уряду й народу Литви за підтримку України та лідерство у протимінній коаліції.

Ландсберґіс зі свого боку заявив про зацікавленість Литви у вивченні військового досвіду України щодо відсічі російської агресії, а також у поглибленні кооперації у сфері передових військових технологій.

Ми дуже цінуємо те, що перебуваючи у стані війни ви знаходите можливості ділитися з нами досвідом і пропонувати вашу допомогу Литві. Ми продовжимо тренувати ваших солдатів, але ми своєю чергою потребуємо навчання наших генералів

– зауважив Ландсберґіс.

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Анастасія Рябоконь

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