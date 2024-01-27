Украина предложила странам Балтии провести совместный оборонно-промышленный форум
Министр обороны Украины во время встречи с министром иностранных дел Литвы предложил провести совместный оборонно-промышленный форум со странами Балтии, где правительства, представители военной промышленности и инвесторы могли бы обсудить вопросы сотрудничества в сфере передовых военных технологий.
Правоохранители зафиксировали последствия вражеских обстрелов Купянщины
российские войска обстреляли гражданские районы Купянского района Харьковской области 26-27 января, повредив дома и транспортные средства. Эти обстрелы расследуются как военные преступления.
Оккупанты под Авдеевкой постоянно меняют тактику наступления, оборона города держится - военнослужащий
россияне постоянно меняют тактику в своих попытках захватить Авдеевку. Украинские силы удерживают контроль над городом, хотя ситуация остается критической.
Украина может вернуть контроль над небом уже в этом году - Кулеба
Украина может получить контроль над своим небом уже в этом году, если получит достаточное количество истребителей F-16, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и ракет, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Потери оккупантов на Юге: украинские войска за сутки уничтожили танк и 7 орудий на левобережье Херсонщины
Украинские военные сообщили об уничтожении 1 российского танка, 7 артиллерийских орудий, 8 бронемашин, 2 антенн, полевого пункта снабжения и гибели 9 российских военнослужащих на юге Украины за минувшие сутки. Удары были нанесены по огневым позициям и тыловым районам противника.
российские военные щеголяют убитыми животными на оккупированной Херсонщине - Зоозащитники
российские солдаты, оккупировавшие часть Херсонской области Украины, убивают диких животных ради развлечения и выкладывают фотографии, на которых они позируют с убитыми животными.
ДРГ на севере: прокуратура расследует расстрел гражданских россиянами на Сумщине
Российская диверсионная группа 27 января застрелила 54-летнего мужчину и его 68-летнюю сестру, когда они ехали между двумя селами в Сумской области. Украинские правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Новые правила помощи переселенцам: в Минсоцполитики объяснили кому продлят выплаты
Украинское правительство решило автоматически продлить финансовую помощь уязвимым группам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 марта, при этом обязав трудоспособных ВПЛ зарегистрироваться как безработных и искать работу, чтобы продолжать получать выплаты.
Кулеба обсудил совместное производство дронов для ВСУ с главой МИД Литвы
Украина и Литва определяют совместные шаги для увеличения производства беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины. Страны планируют совместить литовские технологии производства беспилотников со способностью Украины к масштабированию производства.
россияне продолжают этнические чистки на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Украины российские войска проводят системные мероприятия по вытеснению патриотически настроенных местных жителей.