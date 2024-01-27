Украина предложила странам Балтии провести совместный оборонно-промышленный форум

Совместный форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии предложил провести министр обороны Рустем Умеров во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

К участию в форуме будут приглашены представители правительств, военной индустрии, а также инвесторы, которых должны убедить, что это удачные инвестиции, которые будут иметь высокий уровень капитализации - отметил Умеров.

Глава ведомства рассказал Ландсбергису о текущей ситуации на фронте и выразил благодарность правительству и народу Литвы за поддержку Украины и лидерство в противоминной коалиции.

Ландсбергис со своей стороны заявил о заинтересованности Литвы в изучении военного опыта Украины по отпору российской агрессии, а также в углублении кооперации в сфере передовых военных технологий.

Мы очень ценим то, что находясь в состоянии войны вы находите возможности делиться с нами опытом и предлагать вашу помощь Литве. Мы продолжим тренировать ваших солдат, но мы в свою очередь нуждаемся в обучении наших генералов - заметил Ландсбергис.

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