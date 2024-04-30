Україна закликала Всесвітню організацію інтелектуальної власності закрити офіс у рф
Київ • УНН
Київ закликав до безумовного закриття зовнішнього офісу ВОІВ у Москві через війну Росії проти України, посилаючись на шкоду, завдану глобальній безпеці, продовольству, енергетиці, навколишньому середовищу та системі інтелектуальної власності України.
Українська делегація на засіданні комітету Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) з розвитку та інтелектуальної власності заявила необхідність беззастережного закриття Зовнішнього офісу ВОІВ у Москві. Про це пише УНН з посиланням на заяву Мінекономіки.
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Делегація від України звернула увагу Секретаріату ВОІВ та держав - членів комітету на знецінення усіх їхніх зусиль із досягнення Цілей сталого розвитку через війну РФ проти України. Також було окреслено колосальні збитки для глобальної безпеки, продовольчої безпеки, енергетики та екології, в тому числі ядерної безпеки.
Українська делегація заявила, що Російська Федерація має понести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включаючи відшкодування шкоди, пов'язаної з втратами української системи інтелектуальної власності, і що Росія має бути позбавлена будь-яких привілеїв та почестей в межах ВОІВ. Зокрема наголосивши на імперативності закриття Зовнішнього офісу ВОІВ у Москві
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Зазначається, що заяву України підтримали представники делегацій Молдови (від імені Регіональної групи CEBS), Нідерландів (від імені Регіональної групи B, розвинених країн), Бельгії (від імені Європейського Союзу) та Сполучених Штатів Америки. Вони
Також ці делегації підтримали Секретаріат ВОІВ у його заходах з підтримки України, її системи інтелектуальної власності, інноваційного та креативного секторів.
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