Украина призвала Всемирную организацию интеллектуальной собственности закрыть офис в рф

Украинская делегация на заседании комитета Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по развитию и интеллектуальной собственности заявила необходимость безоговорочного закрытия Внешнего офиса ВОИС в Москве. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минэкономики.

Детали

Делегация от Украины обратила внимание Секретариата ВОИС и государств - членов комитета на обесценивание всех их усилий по достижению Целей устойчивого развития из-за войны РФ против Украины. Также были очерчены колоссальные убытки для глобальной безопасности, продовольственной безопасности, энергетики и экологии, в том числе ядерной безопасности.

Украинская делегация заявила, что Российская Федерация должна понести правовые последствия всех своих международно-противоправных действий, включая возмещение ущерба, связанного с потерями украинской системы интеллектуальной собственности, и что Россия должна быть лишена любых привилегий и почестей в рамках ВОИС. В частности, подчеркнув императивность закрытия Внешнего офиса ВОИС в Москве - говорится в заявлении украинской делегации.

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Отмечается, что заявление Украины поддержали представители делегаций Молдовы (от имени Региональной группы CEBS), Нидерландов (от имени Региональной группы B, развитых стран), Бельгии (от имени Европейского Союза) и Соединенных Штатов Америки. Они

Также эти делегации поддержали Секретариат ВОИС в его мероприятиях по поддержке Украины, ее системы интеллектуальной собственности, инновационного и креативного секторов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно полностью политически изолировать Россию, а не заигрывать с ней.