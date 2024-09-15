Україна пропонує допомогу сусідам у боротьбі з повенями в Центральній Європі
Київ • УНН
МЗС України оголосило, що Україна готова відправити підрозділи ДСНС для допомоги сусіднім країнам, що постраждали від повеней. Україна висловлює співчуття загиблим та постраждалим від стихійного лиха.
Україна пропонує допомогу сусідам у боротьбі з повенями. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про солідарність України з країнами, що потерпають від руйнівних повеней.
На доручення Президента Володимира Зеленського та за координації прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ми запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха
Україна висловлює глибоке співчуття у зв'язку із загибеллю людей та значними руйнуваннями, які спричинили повені у Центральній Європі.
Наші думки з усіма постраждалими громадами. Бажаємо нашим сусідам якнайшвидшого подолання цього стихійного лиха
Польща через повінь проситиме допомоги у ЄС - ЗМІ15.09.24, 20:49 • 20912 переглядiв