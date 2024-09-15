Україна пропонує допомогу сусідам у боротьбі з повенями в Центральній Європі

Україна пропонує допомогу сусідам у боротьбі з повенями. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про солідарність України з країнами, що потерпають від руйнівних повеней.

На доручення Президента Володимира Зеленського та за координації прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ми запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха