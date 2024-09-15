Украина предлагает помощь соседям в борьбе с наводнениями в Центральной Европе
Киев • УНН
МИД Украины объявил, что Украина готова отправить подразделения ГСЧС для помощи соседним странам, пострадавшим от наводнений. Украина выражает соболезнования погибшим и пострадавшим от стихийного бедствия.
Украина предлагает помощь соседям в борьбе с наводнениями. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о солидарности Украины со странами, страдающими от разрушительных наводнений.
По поручению Президента Владимира Зеленского и при координации премьер-министра Дениса Шмыгаля мы предложили Молдове, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии отправить подразделения ГСЧС Украины для помощи в преодолении бедствия
Украина выражает глубокое соболезнование в связи с гибелью людей и значительными разрушениями, которые вызвали наводнения в Центральной Европе.
Наши мысли со всеми пострадавшими общинами. Желаем нашим соседям скорейшего преодоления этого стихийного бедствия
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