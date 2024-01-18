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Україна почала менше експортувати агротовари через проблеми в Червоному морі - Сольський

Україна почала менше експортувати агротовари через проблеми в Червоному морі - Сольський

Київ • УНН

 • 29859 перегляди

Криза в Червоному морі спричинила падіння українського експорту сільськогосподарської продукції.

Проблеми у Червоному морі спричинили скорочення січневого експорту української агропродукції. Також експорт аграрної продукції скоротився через новорічні свята. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає УНН.

Деталі

"Є проблеми в Червоному морі. Частина нашого експорту йшло і йде через Червоне море в Азію, Китай та інші країни і в Східну Африку. Там сильно сповільнився рух кораблів і це певним чином вдалося взнаки", - сказав Сольський.

Він зазначив, що з портів почало виходити на 20% менше суден. За його словами, експорт аграрної продукції у січні також скоротився через новорічні свята.

Однак, він наголосив, що незважаючи на це за останній тиждень Україна почала збільшувати обсяги агроекспорту.

Нагадаємо

Загроза нападів на цивільні кораблі з боку підтримуваного Іраном руху Хусі призвело до того, що великі торгові компанії змінили маршрути своїх суден, тимчасово відмовляючись від шляхів через Суецьку протоку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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