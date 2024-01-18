Україна почала менше експортувати агротовари через проблеми в Червоному морі - Сольський
Київ • УНН
Криза в Червоному морі спричинила падіння українського експорту сільськогосподарської продукції.
Проблеми у Червоному морі спричинили скорочення січневого експорту української агропродукції. Також експорт аграрної продукції скоротився через новорічні свята. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає УНН.
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"Є проблеми в Червоному морі. Частина нашого експорту йшло і йде через Червоне море в Азію, Китай та інші країни і в Східну Африку. Там сильно сповільнився рух кораблів і це певним чином вдалося взнаки", - сказав Сольський.
Він зазначив, що з портів почало виходити на 20% менше суден. За його словами, експорт аграрної продукції у січні також скоротився через новорічні свята.
Однак, він наголосив, що незважаючи на це за останній тиждень Україна почала збільшувати обсяги агроекспорту.
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