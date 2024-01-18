Украина начала меньше экспортировать агротовары из-за проблем в Красном море - Сольский
Киев • УНН
Кризис в Красном море вызвал падение украинского экспорта сельскохозяйственной продукции.
Проблемы в Красном море вызвали сокращение январского экспорта украинской агропродукции. Также экспорт аграрной продукции сократился из-за новогодних праздников. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, передает УНН.
Детали
"Есть проблемы в Красном море. Часть нашего экспорта шло и идет через Красное море в Азию, Китай и другие страны и в Восточную Африку. Там сильно замедлилось движение кораблей и это определенным образом сказалось", - сказал Сольский.
Он отметил, что из портов начало выходить на 20% меньше судов. По его словам, экспорт аграрной продукции в январе также сократился из-за новогодних праздников.
Однако, он отметил, что несмотря на это за последнюю неделю Украина начала увеличивать объемы агроэкспорта.
Напомним
Угроза нападений на гражданские корабли со стороны поддерживаемого Ираном движения Хуси привело к тому, что крупные торговые компании изменили маршруты своих судов, временно отказываясь от путей через Суэцкий пролив.
Украина начала меньше экспортировать агротовары из-за проблем в Красном море - Сольский
Кризис в Красном море вызвал падение украинского экспорта сельскохозяйственной продукции.
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