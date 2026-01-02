Україна оновила правила управління відходами: безконтейнерна система та несплата за відсутності понад 30 днів
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил надання послуги з управління побутовими відходами. Нові правила передбачають безконтейнерну систему збору та право споживача не сплачувати за послугу за відсутності понад 30 днів.
В Україні оновлено правила управління побутовими відходами, що передбачає безконтейнерну систему та захист прав споживачів, зокрема, визначається право споживача на несплату вартості послуги у разі його тимчасової відсутності понад 30 календарних днів, повідомили у Мінрозвитку у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Кабінет Міністрів України підтримав зміни до правил надання послуги з управління побутовими відходами", - повідомили у міністерстві.
У Мінрозвитку пояснили, що це означає на практиці:
- враховано різні способи збирання відходів - зокрема безконтейнерну систему та збір за заявкою споживача;
- чітко визначено вимоги до маркування пакетів і обсяг інформації, яку мають надавати громади та виконавці послуг;
- врегульовано поводження із зеленими відходами (гілля, листя, трава) та небезпечними відходами у складі побутових;
- уніфіковано підходи до визначення норм споживання та вартості послуги.
"Важливо: якщо людина тимчасово відсутня понад 30 днів, вона має право не сплачувати за послугу - звернутися із заявою до виконавця, а він - зробити перерахунок", - вказали у Мінрозвитку.
У міністерстві вказали, що оновлені правила спрямовані на "прозорість, справедливі нарахування та баланс інтересів між споживачами і виконавцями". "А ще - черговий крок до наближення української системи управління відходами до стандартів ЄС", - зазначили у відомстві.
