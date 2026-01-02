$42.170.18
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
11:39 • 11693 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 19527 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 17574 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 55578 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 82033 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 61518 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 56304 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 185842 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 180059 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна оновила правила управління відходами: безконтейнерна система та несплата за відсутності понад 30 днів

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил надання послуги з управління побутовими відходами. Нові правила передбачають безконтейнерну систему збору та право споживача не сплачувати за послугу за відсутності понад 30 днів.

Україна оновила правила управління відходами: безконтейнерна система та несплата за відсутності понад 30 днів

В Україні оновлено правила управління побутовими відходами, що передбачає безконтейнерну систему та захист прав споживачів, зокрема, визначається право споживача на несплату вартості послуги у разі його тимчасової відсутності понад 30 календарних днів, повідомили у Мінрозвитку у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Кабінет Міністрів України підтримав зміни до правил надання послуги з управління побутовими відходами", - повідомили у міністерстві. 

У Мінрозвитку пояснили, що це означає на практиці:

  • враховано різні способи збирання відходів - зокрема безконтейнерну систему та збір за заявкою споживача;
    • чітко визначено вимоги до маркування пакетів і обсяг інформації, яку мають надавати громади та виконавці послуг;
      • врегульовано поводження із зеленими відходами (гілля, листя, трава) та небезпечними відходами у складі побутових;
        • уніфіковано підходи до визначення норм споживання та вартості послуги.

          "Важливо: якщо людина тимчасово відсутня понад 30 днів, вона має право не сплачувати за послугу - звернутися із заявою до виконавця, а він - зробити перерахунок", - вказали у Мінрозвитку.

          У міністерстві вказали, що оновлені правила спрямовані на "прозорість, справедливі нарахування та баланс інтересів між споживачами і виконавцями". "А ще - черговий крок до наближення української системи управління відходами до стандартів ЄС", - зазначили у відомстві.

          В Україні схвалили концепцію екологічної програми поводження з радіоактивними відходами04.11.22, 17:38 • 260619 переглядiв

          Юлія Шрамко

