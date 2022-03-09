Угорський прем'єр Орбан виступив проти обмежень на імпорт енергоносіїв з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Угорщина не дозволить запровадити вагомі санкції проти поставок нафти й газу з Росії. про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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“Хоча ми засуджуємо російський збройний наступ та війну, ми не дозволимо примусити угорські родини платити за війну, тому санкції не можна розширяти на сфери нафти й газу”, - сказав Орбан.
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За його словами, обмеження проти нафтогазового сектору РФ становитимуть “надто великий тягар” для Угорщини.
Орбан додав, що Угорщина отримує більшість нафти й газу із Росії, при цьому 90% угорців обігрівають помешкання газом. На переконання прем’єр-міністра, економіка країни “просто не може функціонувати” без російських енергоресурсів.
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