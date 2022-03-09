Венгерский премьер Орбан выступил против ограничений на импорт энергоносителей из России
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Венгрия не позволит ввести весомые санкции против поставок нефти и газа из России. Об этом сообщаетУНН со ссылкой на CNN.
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“Хотя мы осуждаем российский вооруженное наступление и войну, мы не позволим заставить венгерские семьи платить за войну, поэтому санкции нельзя расширять сферы нефти и газа”, - сказал Орбан.
Детали
По его словам, ограничения против нефтегазового сектора РФ составят “слишком большое бремя” для Венгрии.
Орбан добавил, что Венгрия получает большинство нефти и газа из России, при этом 90% венгров обогревают помещение газом. По убеждению премьер-министра, экономика страны “просто не может функционировать без российских энергоресурсов.
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