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Угорщина підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС - ЗМІ

Угорщина підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС - ЗМІ

Київ • УНН

 • 162636 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує надання Україні, Молдові, а також Грузії та Боснії та Герцеговині статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Про це повідомив у понеділок керівник пресслужби глави угорського уряду Берталан Хаваші, якого цитує інформаційне агентство MTI, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Орбан разом з главами урядів Бельгії, Болгарії, Естонії, Люксембургу та Мальти взяв у понеділок участь у відеоконференції з ініціативи президента Європейської ради Шарля Мішеля у рамках підготовки до саміту ЄС у четвер та п'ятницю.

Цитата

“Орбан погодився з пропозицією ЄС надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени ЄС. У то ж час він додав, що Угорщина, разом із декількома іншими країнами-членами, дотримується думки, що Грузії та Боснії також слід надати статус кандидатів, та що це має бути зроблено в один крок”, — сказав голова пресслужби.

Нагадаємо

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, Єврокомісія “рекомендувала надати Україні статусу кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ”.

У четвер і п'ятницю, 23 та 24 червня, країни ЄС обговорять цю рекомендацію в Брюсселі на саміті.

Раніше сьогодні Верховний представник ЄС із іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що у ЄС немає країн, які виступають проти надання Україні статусу кандидата.

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