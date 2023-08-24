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Угорщина наполягає на продовженні заборони українського агроекспорту після 15 вересня

Угорщина наполягає на продовженні заборони українського агроекспорту після 15 вересня

Київ • УНН

 • 1101925 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Угорщина хоче, щоб заборона ЄС на внутрішні продажі українського зерна та деяких інших видів агропродукції була продовжена у п'яти країнах-членах ЄС, що межують з Україною, після того, як дія нинішніх заходів закінчиться 15 вересня, заявив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Цитата

"Угорщина попросить ЄС продовжити заборону з 16 вересня", - сказав Гергелі Гуляш, додавши, що Угорщина готова знову запровадити національну заборону на імпорт, якщо ЄС не продовжить цей захід.

Контекст

Днями Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн важливість відновлення українського продовольчого експорту та транзиту у повному обсязі із 15 вересня.

Наразі український агроекспорт блокують такі європейські країни, як Румунія, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща. Водночас, поки невідомо, чи продовжать усі ці країни блокування після 15 вересня. На позиції продовження блокування наполягає польська сторона, однак, нещодавно з’явилася інформація, що деякі країни ЄС готові до застосування штрафних санкцій до Польщі, якщо вона реалізує своє рішення одноосібно. На думку міністра сільського господарства Польщі Роберта Телюса, рішення про закриття кордону для українських сільськогосподарських товарів ухвалять й інші країни-сусіди.

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На думку українських експертів та представників агрокомплексу, у заявах Польщі щодо блокування українського агроекспорту мало економіки, адже вони спричинені передвиборним процесом в країні. А через важливу роль фермерів в економіці жоден польський політик не ігноруватиме їх напередодні виборів.

Своєю чергою президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.

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