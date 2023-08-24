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Венгрия настаивает на продлении запрета украинского агроэкспорта после 15 сентября

Венгрия настаивает на продлении запрета украинского агроэкспорта после 15 сентября

Киев • УНН

 • 1101923 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Венгрия хочет, чтобы запрет ЕС на внутренние продажи украинского зерна и некоторых других видов агропродукции был продлен в пяти странах-членах ЕС, граничащих с Украиной, после того, как действие нынешних мер закончится 15 сентября, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Венгрия попросит ЕС продлить запрет с 16 сентября", - сказал Гергели Гуляш, добавив, что Венгрия готова снова ввести национальный запрет на импорт, если ЕС не продлит эту меру.

Контекст

На днях Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен важность восстановления украинского продовольственного экспорта и транзита в полном объёме с 15 сентября.

Сейчас украинский агроэкспорт блокируют такие европейские страны, как Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша. В то же время, пока неизвестно, продолжат ли все эти страны блокировку после 15 сентября. На позиции продолжения блокировки настаивает польская сторона, однако, недавно появилась информация, что некоторые страны ЕС готовы к применению штрафных санкций в отношении Польше, если она реализует свое решение единолично. По мнению министра сельского хозяйства Польши Роберта Телюса, решение о закрытии границы для украинских сельскохозяйственных товаров примут и другие страны-соседи.

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По мнению украинских экспертов и представителей агрокомплекса, в заявлениях Польши о блокировании украинского агроэкспорта мало экономики, ведь они вызваны предвыборным процессом в стране. А из-за важной роли фермеров в экономике ни один польский политик не будет игнорировать их накануне выборов.

В свою очередь президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.

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