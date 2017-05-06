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Угода про "зони деескалації" в Сирії набуває чинності

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Угода Росії, Туреччини та Ірану щодо "зон деескалації" в основному утримуваних опозицією частинах Сирії вступила в силу в суботу, передає УНН з посиланням на ABC News.

Угода про "зони деескалації" в Сирії набуває чинності

План про "зони деескалації" є черговою міжнародною спробою зменшити насильство в країні, зруйнованій війною, і є першою, в якій передбачаються озброєні іноземні спостерігачі на місцях в Сирії.

Сполучені Штати не є стороною угоди і сирійські повстанці не погодилися на угоду. Озброєна опозиція вельми критично поставилася до пропозиції, заявивши, що їй не вистачає легітимності.

План, деталі якого будуть розроблені протягом наступних декількох тижнів, вступив в силу опівночі. При цьому була низка повідомлень про вибухи на півночі Хомса і Хами, двох районів, які, як очікується, будуть частиною "зон деескалації", сказали активісти. Водночас не було жодних повідомлень про жертви.

Не ясно, як припинення вогню або "зони деескалації" будуть застосовуватися в районах, які ще треба визначити на картах, пише видання.

Російські чиновники сказали, що потрібно ще щонайменше місяць, щоб опрацювати деталі та встановити безпечні райони.

Потенційним ускладненням для реалізації плану є переповнений повітряний простір Сирії. В угоді, як повідомляється, міститься заклик щодо заборони для всіх повітряних суден польотів над зонами безпеки.

Нагадаємо, Росія, Туреччина і Іран підписали меморандум про зони безпеки в Сирії.

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