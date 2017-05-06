Соглашение о "зонах деэскалации" в Сирии вступает в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Соглашение России, Турции и Ирана по "зонам деэскалации" в основном находящихся под контролем оппозиции частях Сирии вступила в силу в субботу, передает УНН со ссылкой на ABC News.
План о "зонах деэскалации" является очередной международной попыткой уменьшить насилие в стране, разрушенной войной, и является первой, в которой предусматриваются вооруженные иностранные наблюдатели на местах в Сирии.
Соединенные Штаты не являются стороной сделки и сирийские повстанцы не согласились на сделку. Вооруженная оппозиция весьма критически отнеслась к предложению, заявив, что ему не хватает легитимности.
План, детали которого будут разработаны в течение следующих нескольких недель, вступил в силу в полночь. При этом был ряд сообщений о взрывах на севере Хомса и Хамы, двух районов, которые, как ожидается, будут частью "зон деэскалации", сказали активисты. В то же время не было никаких сообщений о жертвах.
Не ясно, как прекращение огня или "зоны деэскалации" будут применяться в районах, которые еще надо определить на картах, пишет издание.
Российские чиновники сказали, что нужно еще как минимум месяц, чтобы проработать детали и установить безопасные районы.
Потенциальным осложнением для реализации плана является переполненное воздушное пространство Сирии. В соглашении, как сообщается, содержится призыв о запрете для всех воздушных судов на полеты над зонами безопасности.
Напомним, Россия, Турция и Иран подписали меморандум о зонах безопасности в Сирии.