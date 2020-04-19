УГКЦ розпочала Великоднє богослужіння
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. О 7:30 розпочалася онлайн-трансляція Надгробної, Пасхальної утрені, Божественної літургії і посвячення пасок у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української Греко-католицької Церкви у Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на УГКЦ.
Зазначається, що богослужіння триватиме до 11:00.
"З усіх великих празників нашого церковного року найбільш давній, урочистий і радісний — це світлий празник Христового Воскресення. Він, як сказано в ірмосі 8 пісні пасхального канону утрені: "Цар і Господь, празників празник і торжество торжеств", йдеться у повідомленні УГКЦ.
Святі Отці Церкви особливо підкреслюють значення і велич цього празника. “Пасха в нас, — каже святий Григорій Богослов у своєму пасхальному слові, — це празників празник і торжество торжеств, яке настільки перевищує всі инші торжества, не тільки людські, але і Христові, що в його честь відбуваються, наскільки сонце перевищує звізди”. А святий Йоан Золотоустий у проповіді на Пасху так звеличує Христове Воскресення: “Де твоє, смерте, жало? Де твоя, аде, перемога? Воскрес Христос і ти провалився. Воскрес Христос і впали демони. Воскрес Христос і радіють ангели. Воскрес Христос і життя панує. Воскрес Христос і нема ні одного мерця в гробі, бо Христос воскрес із мертвих і став первістком померлих”, зазначають у церкві.
Нагадаємо, християни східного обряду сьогодні святкують Великдень. У церквах України вночі відбулися Великодні богослужіння (онлайн-трансляція). Цьогоріч богослужіння відбуваються за відсутності вірян через карантинні заходи проти епідемії коронавірусу. Літургію можна було дивитися на деяких телеканалах і в інтернеті.