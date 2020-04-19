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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 60502 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 98531 просмотра

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5 марта, 08:02 • 104641 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130332 просмотра

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УГКЦ начала Пасхальное богослужение

УГКЦ начала Пасхальное богослужение

Киев  •  УНН

 • 20631 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В 7:30 началась онлайн-трансляция Надгробной, Пасхальной утрени, Божественной литургии и освящения куличей в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-католической Церкви в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УГКЦ.

Отмечается, что богослужение продлится до 11:00.

"Из всех крупных праздников нашего церковного года наиболее древний, торжественный и радостный - это светлый праздник Христова Воскресения. Он, как сказано в ирмосе 8 песни пасхального канона утрени:" Царь и Господь, праздников праздник и торжество торжеств", говорится в сообщении УГКЦ.

Святые Отцы Церкви особенно подчеркивают значение и величие этого праздника. "Пасха у нас, - говорит святой Григорий Богослов в своем пасхальном слове, - это праздников праздник и торжество торжеств, которое настолько превышает все другие торжества, не только человеческие, но и Христовы, в его честь происходят, как солнце превышает звезды". А святой Иоанн Златоуст в проповеди на Пасху так превозносит Христово Воскресение: "Где твое жало? Где твоя, ад, победа? Христос воскрес и ты провалился. Христос воскрес и упали демоны. Христос воскрес и радуются ангелы. Христос воскрес и жизни царит. Христос воскрес и нет ни одного мертвеца в гробу, потому что Христос воскрес из мертвых и стал первенцем умерших", отмечают в церкви.

Напомним, христиане восточного обряда сегодня празднуют Пасху. В церквях Украины ночью состоялись пасхальные богослужения (онлайн-трансляция). В этом году богослужения совершаются при отсутствии верующих из-за карантинных мер против эпидемии коронавируса. Литургию можно было смотреть на некоторых телеканалах и в интернете.

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