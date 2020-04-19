УГКЦ начала Пасхальное богослужение

Отмечается, что богослужение продлится до 11:00.

"Из всех крупных праздников нашего церковного года наиболее древний, торжественный и радостный - это светлый праздник Христова Воскресения. Он, как сказано в ирмосе 8 песни пасхального канона утрени:" Царь и Господь, праздников праздник и торжество торжеств", говорится в сообщении УГКЦ.

Святые Отцы Церкви особенно подчеркивают значение и величие этого праздника. "Пасха у нас, - говорит святой Григорий Богослов в своем пасхальном слове, - это праздников праздник и торжество торжеств, которое настолько превышает все другие торжества, не только человеческие, но и Христовы, в его честь происходят, как солнце превышает звезды". А святой Иоанн Златоуст в проповеди на Пасху так превозносит Христово Воскресение: "Где твое жало? Где твоя, ад, победа? Христос воскрес и ты провалился. Христос воскрес и упали демоны. Христос воскрес и радуются ангелы. Христос воскрес и жизни царит. Христос воскрес и нет ни одного мертвеца в гробу, потому что Христос воскрес из мертвых и стал первенцем умерших", отмечают в церкви.

Напомним, христиане восточного обряда сегодня празднуют Пасху. В церквях Украины ночью состоялись пасхальные богослужения (онлайн-трансляция). В этом году богослужения совершаются при отсутствии верующих из-за карантинных мер против эпидемии коронавируса. Литургию можно было смотреть на некоторых телеканалах и в интернете.