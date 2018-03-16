Уельс може стати світовим лідером переробки відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Уельс може стати світовим лідером переробки відходів шляхом впровадження депозитної системи збору тари в країні. Таку заяву зробили експерти спільноти охорони морського середовища країни, передає УНН з посиланням на місцеве видання Wales Online.
"Уельс може стати світовим лідером в боротьбі з пластиком. Для реалізації цієї мети необхідно впровадити систему, за допомогою якої люди будуть отримувати гроші за здані пляшки", - йдеться в заяві експертів.
Громадські працівники Уельсу підтримують думку екологів.
"Необхідним заходом в боротьбі зі сміттям є впровадження заставної системи збору тари. Тому, я дуже розчарований, що чую заяви урядів інших країн про те, що вони впроваджують заставну систему, в той час як уряд Уельсу мовчить", - зазначив громадський діяч Гілл Белл, додавши, що депозитна система збору тари є потужним драйвером для переробки пластмаси.
Принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок виявиться - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.
Раніше УНН повідомляв, що заставна (депозитна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%. Цю систему планують ввести також у Білорусі та Україні.