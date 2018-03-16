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Уэльс может стать мировым лидером переработки отходов

Уэльс может стать мировым лидером переработки отходов

Киев  •  УНН

 • 20687 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Уэльс может стать мировым лидером переработки отходов путем внедрения депозитной системы сбора тары в стране. Такое заявление сделали эксперты сообщества охраны морской среды страны, передает УНН со ссылкой на местное издание Wales Online.

"Уэльс может стать мировым лидером в борьбе с пластиком. Для реализации данной цели нужно внедрить систему, с помощью которой люди будут получать деньги за сданные бутылки", - говорится в заявлении экспертов.

Общественники Уэльса поддерживают мнение экологов.

"Необходимой мерой в борьбе с мусором является внедрение залоговой системы сбора тары. Поэтому, я очень разочарован, что слышу заявления правительств других стран о том, что они внедряют залоговую систему, в то время как правительство Уэльса молчит", - отметил общественный деятель Гилл Белл, добавив, что депозитная система сбора тары является мощным драйвером для переработки пластмассы.

Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок окажется — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.

Ранее УНН сообщал, что залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%. Эту систему планируют ввести также в Беларуси и Украине.

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