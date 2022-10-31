Удари по Київщині: у поліції повідомили про потерпілих і пошкоджені будівлі

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"Загроза ракетних ударів триває. В одному із районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети. Водночас внаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є потерпілі. На місці працюють рятувальники та поліція. Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів", – написав Нєбитов.

Нагадаємо

Сьогодні голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО та "прильоти" в області.