Удари по Київщині: у поліції повідомили про потерпілих і пошкоджені будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Київщині внаслідок ворожих ударів є потерпілі та пошкоджені будівлі. Про це в Telegram повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"Загроза ракетних ударів триває. В одному із районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети. Водночас внаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є потерпілі. На місці працюють рятувальники та поліція. Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів", – написав Нєбитов.
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