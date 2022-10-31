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Учні понад 7 тисяч шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул, — Шкарлет

Учні понад 7 тисяч шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул, — Шкарлет

Київ • УНН

 • 170353 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Учні понад 7 тисяч шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул, натомість на тижневий відпочинок пішли школярі столичних закладів освіти. Про це на сторінці у Telegram повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні учні понад 7 тисяч шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул. Натомість на тижневий відпочинок пішли учні столичних шкіл та деяких шкіл в областях. Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисяч 234 школах", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також у 3 тисячах 671 школі осінні канікули перенесли на зимовий період, що становить понад 28% від загальної кількості закладів загальної середньої освіти, зазначив Шкарлет. Він нагадав, що остаточне рішення про канікули приймає педагогічна рада, яке затверджує наказом директор школи.

Нагадаємо

З 26 жовтня у Київській області дозволили відновити навчання в очному та змішаному форматах.

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