Учені розробили тест на визначення депресії за аналізом крові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Дослідники з Американської Медичної школи Університету Індіани створили аналіз крові, який дозволяє встановити стадію депресії у людини і спрогнозувати ризик появи біполярного розладу. Про це пише УНН з посиланням на Molecular Psychiatry.
Деталі
Вчені вивчали біомаркери крові, які свідчать про посттравматичний стресовий розлад, хворобу Альцгеймера і схильності до суїциду.
Дослідження тривало чотири роки, в ньому взяли участь 300 людей. За добровольцями вели спостереження, коли вони перебували в поганому і хорошому настрої.
Дослідники зрозуміли, що розлади настрою взаємопов'язані з генами циркадних ритмів, що регулюють сезонні, нічні та денні цикли, а також цикли сну-неспання. Цим фахівці пояснили, чому пацієнти відчувають себе погано через сезонні зміни та порушення сну.
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За результатами дослідження фахівці розробили тест, який визначає стадію депресії та ризик виникнення важкої форми хвороби та біполярного розладу. Тест також радить кращий вибір препаратів для хворих.
Фактично вчені знайшли новий потенційний засіб для лікування депресії.
Довідка
Депресія — термін, що використовується для позначення настрою, симптому, та синдромів афективних розладів. Перебіг депресії пов'язаний з низьким рівнем серотоніну в мозку людини.
Депресія проявляється у поганому настрої, низькій самооцінці, песимізмі, апатії, млявості, швидкій втомлюваності, всіляких нездужаннях, постійній невдоволеності, покинутості, безрадісності, відчутті нещасливості, безнадії, безпорадності, нікчемності, непотрібності, пригніченості, тужливості, тривалому смутку та небажанні жити. Останнє, в дуже важких випадках депресії, приводить до самогубства. Депресія заподіює найсильніші психологічні, емоційні та фізичні страждання, які істотно знижують якість життя хворого, рівень його сімейної, соціальної та трудової адаптації, а нерідко призводять до інвалідизації.