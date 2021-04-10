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Ученые разработали тест на определение депрессии по анализу крови

Ученые разработали тест на определение депрессии по анализу крови

Киев  •  УНН

 • 20023 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Исследователи из Американской Медицинской школы Университета Индианы создали анализ крови, который позволяет установить стадию депрессии у человека и спрогнозировать риск появления биполярного расстройства. Об этом пишет УНН со ссылкой на Molecular Psychiatry.

Детали

Ученые изучали биомаркеры крови, свидетельствующие о посттравматическом стрессовом расстройстве, болезни Альцгеймера и склонности к суициду.

Исследование продолжалось четыре года, в нем приняли участие 300 человек. За добровольцами вели наблюдения, когда они находились в плохом и хорошем настроении.

Исследователи поняли, что расстройства настроения взаимосвязаны с генами циркадных ритмов, регулирующих сезонные, ночные и дневные циклы, а также циклы сна-бодрствования. Этим специалисты объяснили, почему пациенты чувствуют себя плохо из-за сезонных изменений и нарушения сна.

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По результатам исследования специалисты разработали тест, который определяет стадию депрессии и риск возникновения тяжелой формы болезни и биполярного расстройства. Тест также советует лучший выбор препаратов для больных.

Фактически ученые нашли новое потенциальное средство для лечения депрессии.

Справка

Депрессия - термин, используемый для обозначения настроения, симптома, и синдромов аффективных расстройств. Течение депрессии связано с низким уровнем серотонина в мозге человека.

Депрессия проявляется в плохом настроении, низкой самооценке, пессимизме, апатии, вялости, быстрой утомляемости, всевозможных недомоганиях, постоянной неудовлетворенности, покинутости, безрадостности, ощущении безнадежности, беспомощности, никчемности, ненужности, подавленности, тоскливости, длительной грусти и нежелании жить. Последнее, в очень тяжелых случаях депрессии, приводит к самоубийству. Депрессия причиняет сильные психологические, эмоциональные и физические страдания, которые существенно снижают качество жизни больного, уровень его семейной, социальной и трудовой адаптации, а нередко приводят к инвалидизации.

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