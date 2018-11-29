Учасники смолоскипної ходи кинули петарди під АП і підійшли до МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У центрі Києва під час смолоскипної ходи з нагоди 5-ї річниці розгону Євромайдану учасники кинули петарди у бік правоохоронців поблизу Адміністрації Президента України (АП), і рушили далі, дійшовши до Міністерства внутрішніх справ (МВС), де натикнулися на кордон правоохоронців. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця події.
Біля Адміністрації Президента України, яку на фоні заходу посилено охороняють кілька рядів правоохоронців, учасники ходи зустріли перший кордон поліцейських. Вони кинули у бік правоохоронців три гучні петарди. Сутички не відбулося, і активісти рушили далі вул. Інститутською.
На підході до МВС їх зустрів посилений кордон поліції – активістів обшукували за допомогою металошукачів, пояснюючи це заходами з приводу воєнного стану. Учасники мітингу висловлюють своє незадоволення, оскільки багато з них були не готові показувати вміст своїх кишень.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва 29 листопада почали збиратися на смолоскипну ходу, згідно з анонсом, до будівлі Міністерства внутрішніх справ України.
У поліції запевнили, що на смолоскипній ході у столиці достатньо правоохоронців.