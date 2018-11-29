Учасники смолоскипної ходи кинули петарди під АП і підійшли до МВС

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У центрі Києва під час смолоскипної ходи з нагоди 5-ї річниці розгону Євромайдану учасники кинули петарди у бік правоохоронців поблизу Адміністрації Президента України (АП), і рушили далі, дійшовши до Міністерства внутрішніх справ (МВС), де натикнулися на кордон правоохоронців. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця події.