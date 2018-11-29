Участники факельного шествия бросили петарды под АП и подошли к МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В центре Киева во время факельного шествия по случаю 5-й годовщины разгона Евромайдана участники бросили петарды в сторону правоохранителей вблизи Администрации Президента Украины (АП), и двинулись дальше, дойдя к Министерству внутренних дел (МВД), где наткнулись на кордон правоохранителей. Об этом сообщает корреспондент УНН с места события.
У Администрации Президента Украины, которую на фоне мероприятия усиленно охраняют несколько рядов правоохранителей, участники шествия встретили первый кордон полицейских. Они бросили в сторону правоохранителей три громкие петарды. Столкновения не произошло, и активисты двинулись дальше ул. Институтской.
На подходе к МВД их встретил усиленный кордон полиции - активистов обыскивали с помощью металлоискателей, объясняя это мерами по поводу военного положения. Участники митинга выражают свое недовольство, поскольку многие из них были не готовы показывать содержимое своих карманов.
Как сообщал УНН, в центре Киева 29 ноября начали собираться на факельное шествие, согласно анонсу, к зданию Министерства внутренних дел Украины.
В полиции заверили, что на факельном шествии в столице достаточно правоохранителей.