Учасники арт-платформи у Маріуполі повідомили про напад, є постраждалі

КИЇВ. 20 серпня. УНН. На відвідувачів та артистів концерту, який проходив на арт-платформі “ТЮ” у Маріуполі, напали. За словами організаторів платформи, нападники можуть бути учасниками радикальних угруповань. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку арт-платформи.