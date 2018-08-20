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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Учасники арт-платформи у Маріуполі повідомили про напад, є постраждалі

Київ • УНН

 • 9409 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. На відвідувачів та артистів концерту, який проходив на арт-платформі “ТЮ” у Маріуполі, напали. За словами організаторів платформи, нападники можуть бути учасниками радикальних угруповань. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку арт-платформи.

Учасники арт-платформи у Маріуполі повідомили про напад, є постраждалі

“Під час виступу молодіжної групи на платформу ТЮ напали близько 30 молодиків у чорному одязі й балаклавах. Атакуючі увірвались у приміщення, розпилили газ, розбили техніку та інструменти, атакували музикантів та глядачів. Нападники трощили все та всіх на своєму шляху, використовуючи наші меблі в якості зброї. Атака не тривала й хвилини, нападники зникли в невідомому напрямку”, — йдеться у повідомленні.

“Наразі близько 10 постраждалих, серед яких артисти, глядачі та менеджер ТЮ. Ми викликали охорону, поліцію та швидку, зараз вони працюють на місці”, — додали у ТЮ.

На думку організаторів платформи, нападники добре готувалися, вони атакували приміщення водночас із усіх боків.

“На двох з них було помічено футболку Нацкорпусу. Щодо можливого мотиву нападу, залишимо пошук версій правоохоронцям”, — додали у ТЮ.

Вони наголосили, що це уже третій напад на простір ТЮ.

“Ми впевнені, що цей випадок пов’язано з низкою нападів на активістів, що відбуваються останнім часом по всіх регіонах України”, — наголошується у заяві арт-платформи.

Напад стався близько 20:20.

Нагадаємо, вночі невідомий увірвався до міськради Харкова, де пострілом поранив охоронця, а також патрульного поліцейського, який загинув.

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