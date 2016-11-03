Учасника акції протесту на Майдані Незалежності доставили до управління поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Одного з учасників мітингу на Майдані Незалежності доставлено до управління столичної поліції, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної Поліції столиці.
“Станом на 13:15 одного з учасників акції протесту доставили до управління столичної поліції”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
Нагадаємо, вкладники банків-банкрутів влаштували акцію на Майдані Незалежності у Києві, перекривши при цьому рух проїжджою частиною вулиці Хрещатик.