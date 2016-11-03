Участника акции протеста на Майдане Незалежности доставили в управление полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Один из участников митинга на Майдане Незалежности доставлен в управление столичной полиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции столицы.
"По состоянию на 13:15 одного из участников акции протеста доставили в управление столичной полиции", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, вкладчики банков-банкротов устроили акцию на Майдане Незалежности в Киеве, перекрыв при этом движение по проезжей части улицы Крещатик.