Убивця з Лас-Вегаса здійснив більше тисячі пострілів по людям

Стрілянина сталася в ніч на 2 жовтня цього року, в результаті неї загинули 58 осіб, понад 500 отримали поранення.

За словами шерифа, слідчі поки не з'ясували, чому Педдок припинив стрілянину, оскільки в його номері знайшли ще близько 4 тис. набоїв. Ломбардо, однак, відмовився назвати точну кількість одиниць зброї, які використовував стрілець.

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Нагадаємо, брата Стівена Педдока, ініціатора масового розстрілу мирних громадян у Лас-Вегасі, 58-річного Брюса Педдока заарештовали в Лос-Анджелесі через промисел дитячою порнографією.