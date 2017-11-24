Убивця з Лас-Вегаса здійснив більше тисячі пострілів по людям
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Стівен Педдок, психопат, що влаштував масштабну стрілянину в Лас-Вегасі здійснив понад 1,1 тис. пострілів по відвідувачах фестивалю. Про це розповів шериф Джо Ломбардо, повідомляє УНН з посиланням на Las Vegas Review-Journal.
Стрілянина сталася в ніч на 2 жовтня цього року, в результаті неї загинули 58 осіб, понад 500 отримали поранення.
За словами шерифа, слідчі поки не з'ясували, чому Педдок припинив стрілянину, оскільки в його номері знайшли ще близько 4 тис. набоїв. Ломбардо, однак, відмовився назвати точну кількість одиниць зброї, які використовував стрілець.
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Нагадаємо, брата Стівена Педдока, ініціатора масового розстрілу мирних громадян у Лас-Вегасі, 58-річного Брюса Педдока заарештовали в Лос-Анджелесі через промисел дитячою порнографією.