Убийца из Лас-Вегаса совершил более тысячи выстрелов по людям

Стрельба произошла в ночь на 2 октября этого года, в результате нее погибли 58 человек, более 500 получили ранения.

По словам шерифа, следователи пока не выяснили, почему Пэддок прекратил стрельбу, поскольку в его номере нашли еще около 4 тыс. Патронов. Ломбардо, однако, отказался назвать точное количество единиц оружия, которые использовал стрелок.

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Напомним, брата Стивена Пэддок, инициатора массового расстрела мирных граждан в Лас-Вегасе, 58-летнего Брюса Пэддок арестован в Лос-Анджелесе за промысел детской порнографией .