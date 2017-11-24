Убийца из Лас-Вегаса совершил более тысячи выстрелов по людям

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5349 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 6433 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84411 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76921 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90086 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120694 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115764 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146064 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107434 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108848 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 62372 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 62372 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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10 марта, 15:15 • 146065 просмотра
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10 марта, 15:34 • 106661 просмотра
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7 марта, 19:45 • 207570 просмотра
Актуальное
Убийца из Лас-Вегаса совершил более тысячи выстрелов по людям

Убийца из Лас-Вегаса совершил более тысячи выстрелов по людям

Киев  •  УНН

 • 12646 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Стивен Пэддок, психопат, что устроил масштабную стрельбу в Лас-Вегасе совершил более 1,1 тыс. Выстрелов по посетителям фестиваля. Об этом рассказал шериф Джо Ломбардо, сообщает УНН со ссылкой на Las Vegas Review-Journal.

Стрельба произошла в ночь на 2 октября этого года, в результате нее погибли 58 человек, более 500 получили ранения.

По словам шерифа, следователи пока не выяснили, почему Пэддок прекратил стрельбу, поскольку в его номере нашли еще около 4 тыс. Патронов. Ломбардо, однако, отказался назвать точное количество единиц оружия, которые использовал стрелок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отец стрелка в Лас-Вегасе был одним из самых известных воров ФБР

Напомним, брата Стивена Пэддок, инициатора массового расстрела мирных граждан в Лас-Вегасе, 58-летнего Брюса Пэддок арестован в Лос-Анджелесе за промысел детской порнографией .

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