Убийца из Лас-Вегаса совершил более тысячи выстрелов по людям
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Стивен Пэддок, психопат, что устроил масштабную стрельбу в Лас-Вегасе совершил более 1,1 тыс. Выстрелов по посетителям фестиваля. Об этом рассказал шериф Джо Ломбардо, сообщает УНН со ссылкой на Las Vegas Review-Journal.
Стрельба произошла в ночь на 2 октября этого года, в результате нее погибли 58 человек, более 500 получили ранения.
По словам шерифа, следователи пока не выяснили, почему Пэддок прекратил стрельбу, поскольку в его номере нашли еще около 4 тыс. Патронов. Ломбардо, однако, отказался назвать точное количество единиц оружия, которые использовал стрелок.
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Напомним, брата Стивена Пэддок, инициатора массового расстрела мирных граждан в Лас-Вегасе, 58-летнего Брюса Пэддок арестован в Лос-Анджелесе за промысел детской порнографией .